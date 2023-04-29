السجن المشدد 5 سنوات لمزارع حاز كمية من الحشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم "م.ع.و" مزراع، بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط ،والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 24249 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه علي اثر تلقي اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية لقيام المتهم "م.ع.و" مزارع، بالاتجار في المواد المخدرة، مستخدما سيارة في عملية الترويج ، فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده وابصرت المتهم مستقلا سيارة واقفا مع أحد عملائه ،واخرج من حافظة بلاستيكية قطعة حشيش، فتم ضبطه إلا أن المتهم استعمل القوة محاولا الهروب، فتمكنت القوة من ضبطه ولاذا العميل بالفرار، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي الحافظة البلاستيكية وبفضها عثر بداخلها على عدد 16 طربة حشيش مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة، ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 110.92 جراما، وان المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.



