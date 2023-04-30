اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 45 مليون جنيه

الأحد، 30 أبريل 2023 12:27 ص
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 45 مليون جنيه حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لنقل المواد البترولية "له معلومات جنائية" ونجله "شريك بذات الشركة" - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء ، ومحاولتهما غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (45 مليون جنيه تقريباً)، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

الأجهزة الأمنية

غسيل أموال

الجريمة المنظمة

الاجراءات القانونية



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