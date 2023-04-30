اليوم السابع
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الداخلية تكشف تفاصيل ضبط لص الدراجات النارية فى الغربية

الأحد، 30 أبريل 2023 02:08 م
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط لص الدراجات النارية فى الغربية سرقة دراجة نارية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول خبر يتضمن تمكن الأهالى من ضبط أحد الأشخاص حال محاولته سرقة دراجة نارية بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وتكبيله بأحد أعمدة الإنارة والتعدى عليه بالضرب.
 
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 28 الجارى تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية من الأهالى بضبط شخص حال شروعه فى سرقة دراجة نارية، وبالانتقال وسؤال أحد الأشخاص قرر قيامه بمساعدة الأهالى فى ضبط المذكور حال محاولته سرقة دراجة نارية ملك شقيقه أثناء تركها أمام الورشة محل عمله، دون التعدى عليه بالضرب أو تكبيله بأحد أعمدة الإنارة.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور، وتبين أن "له معلومات جنائية"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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