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الداخلية تضبط 400 طن قمح حجبها مدير مطحن بالبحيرة عن التوريد

الأحد، 30 أبريل 2023 11:38 ص
الداخلية تضبط 400 طن قمح حجبها مدير مطحن بالبحيرة عن التوريد حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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وجهت الداخلية حملات أمنية مكثفة لضبط القائمين على تجميع الأقماح المحلية وتخزينها بقصد حجبها عن التوريد، ونجحت في ضبط 400 طن أقماح محلية بحوزة مدير إنتاج مطحن بالبحيرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الاستيلاء على أموال الدعم.
 
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي قيام (مدير إنتاج مطحن كائن بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة) بإدخال القمح المحلى موسم 2023 لإنتاج الدقيق الحر دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المعنية بقصد الحجب عن التوريد للموسم الحالى محققاً أرباح غير مشروعة .
 
عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية تم استهداف المطحن المشار إليه وأمكن ضبط المذكور لقيامه بتخزين كمية قدرها ( 400 طن أقماح محلية) محظور استخدامها لإنتاج الدقيق الحر أثناء موسم التسويق الحالي .. وبمواجهته اعترف بما نسب إليه .

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