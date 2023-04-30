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الخارجية اليمنية: إجلاء دفعة ثانية من الرعايا اليمنيين فى السودان إلى جدة

الأحد، 30 أبريل 2023 11:59 ص
الخارجية اليمنية: إجلاء دفعة ثانية من الرعايا اليمنيين فى السودان إلى جدة جانب من عمليات الإجلاء
إيمان حنا

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أعلنت وزارة الخارجية اليمنية إجلاء دفعة ثانية من الرعايا اليمنيين فى السودان من ميناء بورتسودان إلى جدة، عبر عمليات الإجلاء المتواصلة التى تقوم بها المملكة العربية السعودية لرعايا الدول العربية والأجنبية. وفق وكالة "سبأ".

 

وفى الوقت ذاته، أشارت الخارجية اليمنية إلى أنه تم تسيير رحلات برية لنقل الدفعة الأولى من الواصلين إلى جدة وإعادتهم إلى محافظتى عدن ومأرب اليمنيتين وفقا للتوجيهات الحكومية بهذا الشأن.

 

وجددت الخارجية اليمنية تثمين المواقف السعودية وكافة الجهود والتسهيلات التى تقوم بها لإجلاء اليمنيين والاستضافة الكريمة خلال فترة تواجدهم بجدة.

 

 


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