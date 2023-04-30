الإمارات وجرينادا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

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بحث الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى بالإمارات حاكم رأس الخيمة، مع ديكون ميتشل رئيس وزراء جرينادا، السبت سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد "القاسمي" - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) السبت - بالعلاقات الودية مع جرينادا.

من جانبه، أكد رئيس وزراء جرينادا، أن بلاده حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات عامة وإمارة رأس الخيمة خاصة، مشيداً بمكانة وحضور الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.