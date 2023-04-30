الأزهر يطلق قافلة دعوية لـ"وعظ بورسعيد" بمدينة العاشر من رمضان.. صور

وأكد الشيخ محمد عفيفي، مدير عام ادارة الوعظ بمنطقة بورسعيد الأزهرية ورئيس لجنة الفتوى و أمين عام بيت العائلة المصرية ببورسعيد، أن أعمال القافلة الدعوية في مدينة العاشر من رمضان المكونة من 5 من أكفأ وعاظ إدارة الوعظ بمنطقة بورسعيد الأزهرية بدأت من أمس السبت وتستمر لمدة أسبوع كامل، تطوف المساجد و الأماكن العامة ومراكز الشباب لنشر الفكر الأزهري الدعوي الوسطي، والرد على فتاوي المواطنين واستفساراتهم الدينية في كافة شئون حياتهم.

وأضاف مدير الوعظ ببورسعيد، أن الوعاظ الذين يعملون بقافلة العاشر من رمضان الدعوية وهم : يوسف شمس الدين، الشيخ أحمد السيد السعيد، أحمد أبو المعاطي، محمد الشحات، والدكتور رفعت برهام، تناولوا العديد من الموضوعات والأفكار الدعوية الهامة مثل التعايش السلمي، حب الأوطان، أهمية العمل في الإسلام، التعاون، صلة الرحم، حفظ اللسان، قيمة العلم، فضل قراءة القرآن، وغيرها.

تأتي هذه القوافل الدعوية بناءً على تعليمات مجمع البحوث الإسلامية والذي يعد من أهم المؤسسات الأزهرية التى أصبحت تقوم بدور فاعل تجاه المواطنين، وتتفاعل معهم بشكل مباشر من خلال تلك القوافل التى تجوب كل محافظات الجمهورية، وتهدف إلى التأكيد على الدور الريادي للأزهر الشريف فى الحفاظ على الهوية الإسلامية الوسطية، وبثّ روح الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع المصرى، وتعريف المجتمع بتاريخ الأزهر فى الحركة العلمية المصرية - حيث كان حجر الزاوية فيها بأروقته، وعلمائه الأفذاذ، وترسيخ المنهج الأزهرى الوسطى القائم على إحترام التعددية الدينية والمذهبية والفكرية.

وكذلك إلقاء الضوء على دور الأزهر فى دعم التعايش السلمى المشترك بين طوائف المجتمع الواحد وبين شعوب العالم باختلاف أعراقها وأطيافها، وذلك من خلال بث روح الألفة والتعاون بين الأفراد والمجتمعات، من أجل بناء جيل جديد واعٍ بما يدور حوله، يكون على درجة عالية من الثقافة والمعرفة التي هي أساس الحياة.