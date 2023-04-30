اعرف الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة مدير عام شؤون القرآن بالمنطقة الأزهرية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

كشفت الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة موجه عام شئون القرآن الكريم بالمنطقة، طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2013 وبطاقة الوصف الوظيفي حيث من المقرر استمرار فتح باب التقدم حتى 6 مايو المقبل.

وأوضح، بيان الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، أن التقدم لوظيفة موجه عام شئون القرآن مستمر حتي السبت المقبل 6 مايو، وفق مجموعة من الشروط، من بينها أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي، وأن يكون على درجة كبير معلمين، وألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها، وألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل، وكذلك أن يكون على رأس العمل، وأن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء، وقضاء مدة بينية قدرها 5 سنوات في الوظيفة الأدنى.

كما أعلنت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، مجموعة من التنبيهات خلال التقدم لوظيفة موجه عام شئون القرآن بالمنطقة، حيث أنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط، كما لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة موجه عام شئون القرآن، فهي عبارة عن طلب مستوفى البيانات، وكذلك صورة من خطاب اجتياز الكادر، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وبيان بالجزاءات التي لم يتم محوها، وصورة من مباشرة العمل.

ووجهت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية جميع الإدارات التعليمية بوضع الإعلان في مكان بارز بالإدارة وإبلاغ المعاهد التابعة لها وتكليف شيوخ المعاهد بوضع الإعلان في مكان بارز بالمعهد بحيث يمكن للجميع الاطلاع عليه حيث أن التنسيق ليس مسئولا في حالة عدم إبلاغ المعاهد أو التقدم بعد الإعلان أو عن الطلبات الغير مستوفاة.