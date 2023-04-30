رواق الأزهر الشريف يختتم ندواته لتصحيح المفاهيم لدى النشء بمركزي شنو والحلافى

كفر الشيخ – محمد سليمان

اختتمت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لقاءات الرواق الأزهري، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة ،الإدارة المركزية لتنمية النشء، بالتعاون مع الأزهر الشريف ‏ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

ومن جانبه أشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ إلى أنه تم اختتام فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الرواق الأزهري والمُقام تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك بمركزي شباب شنو ،الحلافي، بمشاركة 50 شاب وفتاة من الطلائع أعضاء مراكز الشباب.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع وذلك من خلال إلقاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة وأن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن حزمة من البرامج والفعاليات التي تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذها بهدف زيادة الوعى للنشء والشباب، والاهتمام برفع الواعظ الديني للشباب من مختلف الأعمار السنية.

تم تنفيذ اللقاءات بمراكز الشباب بحضور الشيخ وليد عبد النبي القادوم بشنو ،والشيخ السيد حسين عثمان بالحلافي ، ودارت اللقاءات حول ماذا يفعل المسلم بعد رمضان، وجاء ذلك في ضوء البروتوكول بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات السيد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، و مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وأحمد سعد مدير إدارة الرواق الأزهري بكفر الشيخ، ومتابعة تنفيذها لبنى أبو القاسم، مدير إدارة النشء بالمديرية وفريق عمل الإدارة.