استعدادات أمنية مكثفة لتأمين نهائى كأس العالم للجمباز باستاد القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين نهائى كأس العالم للجمباز الفنى المقام بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 27 حتى 30 أبريل وهى إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرق أمنية لتأمين الفرق المشاركة فى البطولة والضيوف الذين يتابعون المباريات.

وشارك فى منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وشارك الفراعنة فى البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة:

وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفنى رجال:

"على زهران - عمر العربى - محمد عفيفى - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي" تحت قيادة المدير الفني: جمال مطر ويعاونه شريف جودت وعرفات أحمد.

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفنى للآنسات من:

"نانسى طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام"، تحت قيادة المدير الفني: زكريا غالب والمدربين سلمى السعيد ومحمود سيد وايفا.

وأشادت السفارة الأميركية بمستوىاو التنظيم الرائع لحفل افتتاح البطولة الذى نظمه الاتحاد المصرى للجمباز برئاسة الدكتور ايهاب امين عدد من المفاجآت كان أبرزها مشاركة المؤلف والموزع الموسيقى هشام خرما، بموسيقى من تأليفه حازت على الحضور فى عرض حى لهشام خرما مع الأوركسترا الخاصة به مع مزج مميز بين الموسيقى والجمباز.

وكتبت السفارة الأميركية بمصر على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:" مبروك لمصر على استضافتها لبطولة كأس العالم للجمباز الفنى 2023 FIG! هذه البطولة هى إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وستقام فى استاد القاهرة الدولى من 27 أبريل حتى 30 أبريل 40 دولة ستشارك فى هذه البطولة ومن ضمنهم اربع لاعبين جمباز من فريق الولايات المتحدة الأمريكية".