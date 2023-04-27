اليوم السابع
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القبض على طبيب وشقيقه بتهمة التعدى على شاب فى قنا

الخميس، 27 أبريل 2023 06:26 م
القبض على طبيب وشقيقه بتهمة التعدى على شاب فى قنا مديرية أمن قنا -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء طبيب وشقيقه المهندس بتهمة التعدى على شاب بالضرب وتصويره بمركز قفط جنوبي قنا.

 

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا بإصابة "خالد.ا" شاب بطعنات والتعدي بالضرب من آخرين ، بمركز قفط جنوبي قنا.

 

وأوضح الشاب في أقواله في محضر التحقيقات، أنه كان يقود دراجة بخارية بمركز قفط، واصطدم في فتاة، وأصابها في كتفها، واستدرجه شقيقيها وآخر، وتعدوا عليه بالضرب المبرح وصوروه، وتم ضبط المتهمين والعثور على هاتف محمول عليه مقطع الفيديو، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 

 

 

 


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