إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوي

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، والتحفظ على السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.