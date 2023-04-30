إصابة سيدة وطفليها باشتباه تسمم شمال الأقصر ونقلهم للمستشفى

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، اليوم الأحد، إصابة سيدة وطفليها بإشتباه حالة تسمم بعد تناولهم وجبة بالمنزل، وتم على الفور نقل جميع المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة الأقصر، وذلك لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر ، إخطاراً من أهالى منطقة الروضة بمدينة طيبة يفيد بإصابة سيدة وطفليها وهم كل من "سعدية.ا.ا" 40 سنة، وأطفالها "أنس" 2 سنة، و"إبراهيم" 9 سنوات، بحالة إعياء وقيئ شديد، وذلك عقب تناولهم وجبة داخل منزلهم يشتبه فى أنها وجبة فاسدة، وتم على الفور استدعاء رجال الإسعاف وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة الأقصر، وذلك لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، استقبل 8 مواطنين مصابين بوعكة صحية وإشتباه تسمم غذائى فى وجبة فول مدمس، ويجرى العمل على فحصهم وتقديم العلاج اللازم لهم، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر، يفيد بإصابة عدد من المواطنين باشتباه تسمم غذائى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين بوعكة صحية والذين بلغ عددهم 8 مواطنين، وجارى فحصهم داخل مستشفى طيبة التخصصى وتقديم العلاج اللازم لهم، وشملت قائمة المصابين كل من:- "1- شيماء يوسف حسن 28 سنة مغص معوى 2- عائشة عبد اللطيف أحمد 60 سنة مغص معوى 3-وفاء عبد الفتاح البدرى 21 سنة مغص معوى 4- محمد يوسف حسن 28 سنة مغص معوى 5-محمود يوسف أحمد 25 سنة مغص معوى 6-يوسف أحمد احمد 66 سنة مغص معوى 7-على يوسف حسن 17 سنة مغص معوى 8-صباح عبد اللطيف أحمد 46 سنة مغص معوي"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة (إسنا) التخصصى لعمل الفحوصات اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.