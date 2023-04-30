وحدة الطفل بالأقصر تستخرج شهادة ميلاد لطفلة بعد وفاة والديها وعدم وجود ما يثبت علاقتهما

الأقصر – أحمد مرعى

نجحت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، فى استخراج شهادة ميلاد لطفلة يتيمة الأب والأم وذلك بعد وفاة الوالدين وتعثر وجود ما يثبت العلاقة الزوجية، حيث بدأت الواقعة حينما تلقى المجلس القومى للطفولة والأمومة "خط نجدة الطفل" بلاغا فى عام 2019 بالواقعة.

وعلى الفور قامت الوحدة العامة للحماية بالأقصر، برئاسة نجوى إبراهيم مدير الوحدة، بالتأكد من صحة البلاغ ورفع التقارير للنيابة بمكتب المحامى العام، والتى تولت التحقيق بالقضية رقم "628" لسنة 2022، حيث تمكن المستشار محمود بكر رئيس النيابة الكلية من استصدار قرار باستخراج شهادة ميلاد الطفلة "ب.أ.م"، وتم تكليف الوحدة العامة باعتبارها الممثل القانونى عن خط نجدة الطفل بالأقصر باستخراج شهادة ميلاد الطفلة من السجل المدنى، وكلف المستشار محافظ الأقصر الوحدة بمتابعة حالة الطفلة والحاقها بالتعليم لتحقيق المصلحة الفضلى للطفلة.

وفى سياق متصل لعمل الوحدة بمحافظة الأقصر، استجابت الوحدة بشكل عاجل لإستغاثة المواطن "محمد إسماعيل خلف الله" والد الطفل "إسماعيل" البالغ من العمر 13 عام والمصاب بحروق بالغة الخطورة، وبعد تلقى البلاغ كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قيادات الوحدة العامة لحماية الطفل ، بمتابعة حالة الطفل وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنقاذ الطفل، كما وجه بمتابعة حالة الطفل حتى تستقر الحالة.

وتوجه أعضاء الوحدة العامة لحماية الطفل، لمنزل الطفل بشكل عاجل كونه من الحالات الخطرة، وتمكنت الوحدة من نقل الطفل لمستشفى الأقصر الدولى بمساعدة أحد الجيران المتابع لحالة الطفل، وكان فى انتظاره لجنة طبية تعاملت مع الحالة بشكل عاجل، وهو يرقد حالياً فى قسم العناية المركزة ويخضع للعلاج مع متابعة مستمرة.