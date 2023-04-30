اليوم السابع
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الأحد، 30 أبريل 2023 12:58 م
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مع انطلاق الموجة الـ21..

إزالة 46 حالة تعدٍ على مساحة 1237 مترا أملاك دولة بالجيزة

الأحد، 30 أبريل 2023 12:00 م
إزالة 46 حالة تعدٍ على مساحة 1237 مترا أملاك دولة بالجيزة أعمال الموجه الـ21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة
كتب - مرام محمد

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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدء تنفيذ أعمال الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية. 
 
وأوضح اللواء أحمد راشد أن الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت إزالة لعدد 46 حالة تعد بمساحة 1237م على أراضي أملاك الدولة ولاية الري بمنطقة الرياح البحيري بقرى نكلا ووردان وبني سلامة وأبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.
 
وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة  والمرور الدوري علي الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.
 
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