إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 21 بالمحلة الكبرى.. صور

الغربية عادل ضرة

قاد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أعمال الموجة الـ 21، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتى تستمر فعالياتها على 3 مراحل، تنتهى فى 14 يوليو المقبل، بالتنسيق مع القيادات الأمنية والشرطية تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحليةحيث تم تنفيذ 21 قرار إزالة، لتعديات على أراضى الدولة بنطاق قري مركز المحلة، على مساحة 6 قيراط بما يعادل 1,050متر مربع.

وأوضح رئيس المدينة، أنه تم إزالة 3 حالات تعد لمتغيرات غير قانونية، على مساحة 550 متر، وإزالة 2حالة تعدي علي أملاك الدولة، بمساحة 390 متر، وإزالة 16 حالة تعدى ولاية أخرى، على مساحة 110متر.

وشملت الحالات مبانى بالبلوك وأسوار بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية وأعمدة حديد مغطاه بالصاج وجمالون، مشيرًا إلى تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية فى المهد، والتصدي بكل حسم للقضاء على مظاهر البناء العشوائى، بتنفيذ إزالة 2 حالة تعد، على مساحة 8 قيراط، خارج الحيز العمراني ، عبارة عن سور ومبانى بالبلوك، بقرية سندسيس التابعة لوحدة المعتمدية.

وتم تنفيذ إزالة اساس من البلوك الأبيض والمونة الاسمنتية على سطح الأرض، على مساحة 8 سهم، خارج الحيز العمرانى، بقرية دمتنو التابعة لوحدة سامول، إلى جانب، فك شدة خشبية لأعمدة دور ثاني علوى، بقرية المعتمدية على مساحة 150 متر.

وأشار، إلى ضرورة التنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، مع إعداد برنامج زمنى خلال كل مرحلة بالأماكن المستهدفة حتى يتسنى التنفيذ على الوجه الأكمل لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على أراضى أملاك الدولة.