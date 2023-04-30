اليوم السابع
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إبراهيم رئيسى يزور سوريا الأربعاء المقبل فى أول زيارة لرئيس إيران منذ 13 عاما

الأحد، 30 أبريل 2023 03:09 م
إبراهيم رئيسى يزور سوريا الأربعاء المقبل فى أول زيارة لرئيس إيران منذ 13 عاما الأسد
كتبت إسراء أحمد فؤاد

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أكد السفير الإيرانى لدى دمشق، حسين أكبرى، أن الرئيس الإيرانى، إبراهيم رئيسى يعتزم زيارة سوريا الأربعاء المقبل.

 

وقال أكبرى خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن زيارة الرئيس الإيرانى إلى دمشق الأربعاء المقبل ستكون مهمة للغاية بسبب التغيرات والتطورات التى تحدث فى المنطقة، وسيكون لها تأثيرات إقليمية فى نفس الوقت تساعد على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين فى جميع المجالات. وأشار أكبرى إلى أن زيارة رئيسى إلى دمشق والتى ستستمر ليومين، ستستفيد منها دول أخرى، بجانب سوريا وإيران.

 

وتعد زيارة رئيسى إلى سوريا، هى أول زيارة لرئيس إيرانى إلى البلاد منذ 13 عاما.

 


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