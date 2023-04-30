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أسعار سبائك الذهب المتداولة فى مصر اليوم الأحد 30 أبريل 2023

الأحد، 30 أبريل 2023 11:59 ص
أسعار سبائك الذهب المتداولة فى مصر اليوم الأحد 30 أبريل 2023 سبائك الذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الأحد بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للسوق وتوقف التداول على الذهب في البورصة العالمية كما أن عدد كبير من محلات الذهب في مصر تغلق أبوابها أمام المستهلكين يوم الاحد من كل أسبوع.
 

أسعار السبائك الذهب اليوم:

سعر السبيكة الذهب وزن جرام واحد تسجل 2971 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7427 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14855 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29710 جنيهات.
 
 سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 59420 جنيها.
 
 سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 92398 جنيها.
 
سعر أونصة الذهب وزن 50 جرام 148550 جنيها.
 
سعر أونصة الذهب وزن 100 جرام 297100 جنيه.
 
 
وأشار تقرير جولد بيليون إلي أن التحركات الحالية في سعر الذهب مبالغ فيها ولا تعكس السعر الحقيقي للذهب، خاصة أن السعر العالمي للأونصة يتداول حالياً حول مستويات 1984 دولار للأونصة وخلال أسبوعين متتاليين فشل الذهب في اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والتداول فوقه.
 
وبالتالي فإن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الذهب إلى هذه المستويات التاريخية هي أسباب داخلية تتعلق بالسوق المحلي والوضع الاقتصادي والمالي الحالي، وهو ما سنوضحه في النقاط التالية.

تزايد الطلب على المعدن النفيس

أولى الأسباب وراء ارتفاعات أسواق الذهب القياسية هو تزايد الطلب على شراء الذهب بشكل حاد، ودخول فئات جديدة في الأسواق للشراء وذلك بسبب التخوفات لدى المواطنين من المستقبل الغير واضح بعد موجة الغلاء الحادة التي ضربت الأسواق منذ العام الماضي، وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية ليلعب الذهب دور الملاذ الآمن والتحوط ضد التضخم.
 
وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري فقد ارتفاع المعدل السنوي للتضخم لعموم الجمهورية ارتفاع بنسبة 32.7% في مارس 2023 مقابل 31.9 في فبراير، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يستثنى العناصر ذات الأسعار المتقلبة 39.5% في مارس الماضي مقابل 40.3% في فبراير 2023.
 
السبب الثاني كان السيولة النقدية التي توفرت في الأسواق مؤخراً بعد استحقاق شهادات ادخار الـ 18% والتي وفرت ما يقارب 885 مليار جنيه في الأسواق، وتم طرح ثالث لشهادات ادخار جديدة من قبل البنوك الحكومية بعائد 19% ثابت و22% متناقص بأجل 3 سنوات للشهادتين.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

أسعار سبائك الذهب

سعر سبائك الذهب

أسعار سبائك الذهب في مصر

سعر السبيكة الذهب



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