أخبار مصر.. الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بدلاً من الإثنين بمناسبة عيد العمال

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما القرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر مايو عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلًا من يوم الإثنين الموافق الأول من مايو عام 2023 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد العمال.

الأرصاد: الأجواء مائلة للبرودة ليلا على كل الأنحاء ونشاط رياح على بعض المناطق



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء، دافىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وأِشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة تسجل اليوم الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 25 درجة مئوية، والسواحل الشماليه 22 درجة مئوية، وجنوب سيناء 28 درجة مئوية، وشمال الصعيد 26 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 30 درجة مئوية.

صحف المغرب: الرجاء يسقط فى عاصفة الأهلى.. ورئيس النادى ينفى الاستقالة

سلطت صحف المغرب، الصادرة اليوم الأحد، الضوء على توديع الرجاء المغربي بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي، بعد التعادل السلبي أمام الأهلي فى مباراة الإياب التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس، أمس السبت، بعد فوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين ذهاباً فى القاهرة.

الجيش السوداني يؤكد مواصلة إجلاء رعايا الدول من قاعدة وادي سيدنا الجوية

أكدت القيادة العامة المسلحة السودانية ، مواصلة إجلاء رعايا الدول من قاعدة وادي سيدنا الجوية دون تهديدات ولا يتوقع أن تتأثر بالتهديدات .

وأشارت القيادة في بيان اليوم الأحد ، وفقا لوكالة ألأنباء السودانية ،إلى اتخاذ المتمردين مستشفي شرق النيل ثكنه عسكرية مدججة بالسلاح ومركز قيادة للعمليات بعد إخلاء المرضى بمافيهم الحالات الطارِئة بغرف العناية المكثفة، موضحة أن ما زال القصف العشوائي والاستمرار في نهب الممتلكات العامة والخاصة بما فيها البنوك والمحلات التجارية ومنازل المواطنين مستمرا

قيادة الشرطة السودانية تنفى حريق البنك المركزى السودانى وتحذر من الشائعات

نفت قيادة الشرطة السودانية، الأحد، ما نقلته وسائل إعلام عربية عن تعرض البنك المركزى السودانى للحريق، مشيرة إلى أن الفيديو المتداول قديم وهو لأحد أفرع البنك.

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النواب" يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشـروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك من حيث المبدأ.

الخميس المقبل.. إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

أعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل الموافق 4 من مايو 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2023 والمتضمن تحديد إجازة عيد العمال كأجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بدلاً من غدا الإثنين أول مايو 2023، وذلك فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد .

هل يموت بايدن أو ترامب؟ شركة أمريكية تحلل فرص بقاء المرشحين على قيد الحياة

على الرغم من المخاوف الواسعة المتعلقة بعمر الرئيس جو بايدن، خاصة بعد أن أعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية، إلا أن شركة أمريكية أجرت تحليلا لفرص إكمال بايدن لتلك الفترة، فى حال فوزه فى الانتخابات، ووجدت أنه سيعيش على الأرجح لما بعدها.

وتقول صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن أغلب المعلقين السياسيين يتفقون على أن السن أحد نقاط ضعف بايدن، الذى تجاوز الثمانين. فلو أعيد انتخابه، فإنه سيكون فى عمر 82 عاما فى بداية فترته القادمة، و86 فى نهايتها. اما الرئيس السابق دونالد ترامب، الأبرز حتى الآن بين المتنافسين على ترشيح الحزب الجمهوري، فليس أصغر بكثير من بايدن، فلو فاز فى الانتخابات فإنه سيبدأ فى عمر الـ 78 عاما.

تناول الفنجان الثانى من القهوة مفيد لصحتك.. يخفض الإصابة بالسرطان والسكر

أظهرت الأبحاث الجديدة أن زيادة استهلاك القهوة يرتبط بانخفاض معدلات الوفيات، وكذلك انخفاض معدلات بعض الاضطرابات العصبية، وفقا لما ذكره موقع Daily Express.

وقد يكون تناول هذا الكوب الثاني مفيدًا لمن يشربون القهوة، وفقًا لمناقشة الفوائد العلاجية والوقائية للقهوة على صحة الإنسان فى ورقة مراجعة حديثة أجراها باحثو جامعة تكساس.

إطلاق نار بتكساس.. أسرة طلبت من جارهم التوقف عن إطلاق النار فقتل 5 منهم



قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن رجلا فى ولاية تكساس توجه حاملا بندقيته إلى جيرانه وقتل خمسة منهم، بينهم صبى عمره 8 سنوات، وذلك بعد أن طلبوا منه التوقف عن إطلاق النيران فى حديقته لأنهم كانوا يحاولون النوم، بحسب ما أفادت السلطات.

وأوضحت الوكالة أن المشتبه به، الذى تم تحديد هويته بأنه فرانشيكو أوربيزا، عمره 38 عاما، لا يزال هاربا بعد أكثر من 18 ساعة على إطلاقه النار، وتحذير السلطات من أنه ربما لا يزال مسلحا.

ليفربول ضد توتنهام.. محمد صلاح على رأس التشكيل المتوقع لقمة البريميرليج

يستضيف ملعب "آنفيلد" قمة ليفربول ضد توتنهام فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، كورتيس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز

تشكيل توتنهام المتوقع

حراسة المرمى: فورستر

تتويج تشارلز.. دعوة البريطانيين فى كل مكان لأداء قسم الولاء للملك بصوت مرتفع

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الرأى العام البريطاني الذى سيشاهد تتويج الملك تشارلز الثالث على التلفزيون أو الإنترنت وفى الحدائق والحانات سيتم دعوته للقسم بصوت مرتفع بالولاء للملك بأصوات دوقة الملايين، فيما سيعرف باسم "تكريم الشعب".