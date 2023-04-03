5.4 مليون برميل يوميا.. أهم أسباب ارتفاع الطلب الهندى على النفط

كتبت - مروة الغول

ذكر تقرير التطورات البترولية العالمية ارتفاع الطلب الهندي على النفط خلال الربع الرابع من عام 2022 بنحو 400 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى نحو 5.4 مليون برميل يوميا.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة "أوابك"، يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع الملحوظ في الطلب على الديزل في ظل تزايد نشاط القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، مع استمرار تعافي حركة السفر الجوي وما يرتبط به من ارتفاع في الطلب على وقود الطائرات، فضلاً عن تحسن النشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال موسم الاحتفالات، والتوسع في مشروعات تشييد الطرق.

وأضاف التقرير ،أنه من جهة أخرى، انخفض الطلب على النفط في دول أمريكا اللاتينية خلال الربع الرابع من عام 2022 بنحو 100 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 6.5 مليون برميل يوميا وفي هذا السياق، ارتفع الطلب في البرازيل بنحو 150 ألف بي مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 3 مليون برميل/يوم، تزامناً مع ارتفاع الطلب على الديزل بدعم من تحسن النشاط الصناعي والنقل بالشاحنات، واستمرار تعافي الحركة الجوية وما يرتبط به من ارتفاع في الطلب على وقود الطائرات. وفي المقابل، انخفض طلب دول أمريكا اللاتينية الأخرى بنحو 250 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى حوالي 3.5 مليون برميل يوميا، متأثراً بشكل جزئي بتراجع الطلب على النافتا في ظل ضعف صناعة البتروكيماويات.