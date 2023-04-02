اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية تعلن تخفيض طوعي 500 ألف برميل بترول يوميا من مايو القادم

الأحد، 02 أبريل 2023 05:06 م
السعودية تعلن تخفيض طوعي 500 ألف برميل بترول يوميا من مايو القادم النفط - أرشيفية
أ ش أ

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قال مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، إن المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا في إنتاجها من البترول الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًا ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023، بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة "أوبك" ومن خارجها.


وأوضح المصدر - وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) - أن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الـ 33 للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس) الذي عُقد في 5 أكتوبر الماضي، مؤكدا أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.


السعودية

النفط السعودى

وزارة الطاقة السعودية

أوبك

أوبك بلس



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