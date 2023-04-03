143 لاعبا من تلاميذ مدارس شمال سيناء يتنافسون فى دورى رمضان "الوفاء للشهداء"

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلق مركز شباب سالم الهرش، بشمال سيناء، دورة رياضية رمضانية، لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، تحت عنوان "الوفاء للشهداء".

وقال مصطفى موسى نصار، مدير مركز شباب سالم الهرش بقرية 30 يونيو بمركز بئر العبد، إنه تم إطلاق الدورة الرمضانية للمرحلة الابتدائية بالمركز، وتديرها لجنة برئاسة كرم الهرش، والمنسق ممدوح سالم.

أضاف أن عنوان الدورة "الوفاء للشهداء"، ويشارك فيها 143 لاعب يمثلون 8 فرق مرحله اعداديه، و8 فرق مرحله ابتدائية من الصف الرابع إلى السادس، و4 فرق من الصف الاول للثالث، و6 فرق للمرحلة الثانوية.

واشار أن الدورة تجرى على ملعب مركز شباب سالم الهرش، وبحضور جماهيرى لافت مساء كل يوم، والهدف من الدورة ترسيخ مفهوم ما قدمه الشهداء من أجل الوطن فى عقول الفتيان والشباب الصغار من خلال تنافسهم الرياضى وان يبقى أسم الشهيد عالقا فى اذهانهم.

وشار أن مركز شباب سالم الهرش، يشارك المركز فى دورى القسم الثالث، وهو من اقدم مراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء تأسس عام 1978 برقم 1، وداخله تقدم خدمات نادى للتطوع والجواله واشبال وبراعم، ونادى فتيات، ومشغل تطريز.

وكانت مديرية الشباب والرياضة فى شمال سيناء ، اعلنت استمرار الانشطة والمسابقات والفاعليات الرمضانية بدورة الوفاء للشهداء، وتنفيذ مبارياتها بمركز شباب عاطف السادات.

كما نظم شباب قرية "قاطية" بمركز بئر العبد غرب محافظة شمال سيناء دورة "شهداء العودة" الرياضية الرمضانية، تذكريا واحياء لروح الأبطال الشهداء.

قال محمود سليمان حسين سالم الطالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة، وأحد شباب القرية المشاركين، أن الدورة ينظمها مركز شباب قاطية تحت اسم " شهداء العودة "، وتقام على أرضية ملعب مركز شباب القرية، يوميا بعد صلاة التراويح.

اضاف أن نظام اللعب فى الدورة هو من خلال مجموعتين، يتنافس فيها 11 فريق كل فريق يحمل أسم شهيد ومنطقة بإجمالى 77 لاعب، ويشارك فى حضورها أهالى القرية والقرى المجاورة ويصل عدد الجمهور لنحو 500 مشاهد.

كما شهدت قرية "سلمانه" بشمال سيناء، تنظيم دورة رياضية رمضانية شاركت فيها 600 لاعب يمثلون 60 فريقا، وينظمها مركز الشباب بالقرية.

وقال محمد سليم عضو مجلس إدارة مركز شباب سلمانة، أن الدورة الرمضانية انطلقت بعدد 60 فريقا و600 لاعب و15 مجموعة، وتقام مساء كل يوم على ملعب مركز شباب سلمانة الخماسى، مقسمة على 15 مجموعة كل مجموعة تتبارى فيها اربع فرق، وتقام كل يوم 5 مباريات.