محافظ شمال سيناء يشهد انطلاق ليالي رمضان الثقافية بقصر ثقافة العريش

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الليلية، انطلاق فعاليات رمضان الثقافية، بقصر ثقافة العريش، والتى تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بحضور محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، وأشرف المشرحانى، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء.

وقدم المحافظ التهنئة للقيادة السياسية وأبناء محافظة شمال سيناء بذكرى العاشر من رمضان، لافتًا أنها تحمل كل معانى النصر والعزة والكرامة للشعب المصرى وتعيد إلى الأذهان ملاحم وبطولات عسكرية سجلها التاريخ للجيش المصرى، مشيرا إلى أنه فى هذا اليوم حققت العسكرية المصرية نصرا عظيمًا أعاد أرض سيناء لمصر وأعاد كرامة الأمة العربية بكاملها.

من جانبه أكد محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، أن الاحتفال بليالى رمضان الثقافية مستمر حتى يوم 22 رمضان الجارى، حيث سيتضمن امسيات ثقافية وشعرية وعروض فنية ومسرحية وورش حكى والعاب شعبية وورش إبداعية ومحاضرات متنوعة وورش لصناعة فانوس رمضان وورش أخرى لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بمختلف قصور الثقافة على مستوى المحافظة.

وأشار أشرف المشرحانى، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، أن أولى فعاليات رمضان الثقافية تضمنت عدد من العروض الفنية لفرقتى العريش للفنون الشعبية، وبنى سويف للفنون الشعبية.

أضاف المشرحانى أنه على هامش حفل الافتتاح قام المحافظ ورئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى بافتتاح معرض الفن التشكيلى لفنانى سيناء، معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومعرض المنتجات البيئية السيناوية.