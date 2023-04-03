13.5 % ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية عام 2022 (إنفوجراف)

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية، لتصل إلى 10.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.5%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.



قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية عام 2022

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2022:

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 245.9 مليون دولار.

2. فواكه بقيمة 227.4 مليون دولار.

3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215.5 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 201.2 مليون دولار.

5. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 167.3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2022:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 5 مليارات دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار.

3. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 272 مليون دولار.

4. ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 174.9 مليون دولار.

5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 108.5 مليون دولار.