وكيل صحة الغربية يتفقد عددا من مستشفيات المحافظة

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، عددا من مستشفيات المحافظة، لمتابعة سير العمل على النحو الأمثل والاطمئنان على حسن سير المنظومة الطبية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية اللازمه للمرضى وتطوير المنظومة الصحية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة على المستشفيات.

وتفقد وكيل الوزارة مستشفي كفر الزيات العام، مستشفي حميات كفر الزيات، مستشفي بسيون المركزي، وتابع معظم اقسام المستشفىات منها قسم الإستقبال والعناية المتوسطة والاقسام الداخلية والعيادات الخارجيه والمغسله وغرف النفايات، وذلك للاطمئنان على سير العمل، والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى ومدى التزام وتواجد الفرق الطبية، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى والتأكد من تدوين كافة البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها .

واستأنف الزيارة بتفقد الحضانات وقسم الغسيل الكلوى والمطبخ وتفقد أيضا تانك الاكسجين وغرفة الغازات واسطوانات الاكسجين والمولدات.

كما حرص خلال جولته المرورية على المستشفيات استطلاع راي المرضى والمستفيدين من الخدمات الطبية، وشدد على مديري المستشفى بالأهتمام بالمرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمه، وتابع تطبيق الاجراءات الاحترازيه والوقائية اللازمة والتزام الفرق الطبية بارتداء الواقيات الشخصية.

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية الصحة بالغربية وقياداتها وإدارتها الفنية ستسخر كافة إمكانياتها لدعم إدارات المستشفيات والإدارات الصحية والاطقم الطبية والعاملين بها لرفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية متمنيا لجميع الاطقم الطبية دوام التوفيق والنجاح.