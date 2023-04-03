وزير الصحة يشهد القرعة العلنية لأعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج 1444 هـ

كتب وليد عبد السلام

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، اليوم الإثنين، إجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج عام (1444 هـ - 2023 مـ)، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وقدم الوزير التهنئة لأعضاء البعثة الطبية الفائزين في القرعة العلنية للحج، مؤكدًا أن المهمة الأساسية للبعثة الطبية تتمثل في توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية للحجاج المصريين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد أن معاييير وضوابط اختيار المتقدمين للبعثة الطبية تم وضعها من خلال اللجنة العليا لبعثة الحج، وتضم ممثلين من كافة القطاعات والهيئات، مؤكدًا تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين للبعثة، وفقًا لضوابط وشروط واضحة دون أي استثناءات.

وكشف "عبدالغفار" أنه من المقرر أن تضم البعثة 165 عضوًا عن طريق الاقتراع ومن خلال اللجنة المشكلة لهذا الشأن بالوزارة، وذلك ممن تنطبق عليهم الشروط مع تحقيق معايير الشفافية والعدالة في الاختيار، موضحًا أن البعثة لهذا العام تمثل 45% فقط من أعداد البعثات السابقة.

وأوضح "عبدالغفار" أن البعثة تضم 75 طبيبًا للتمركز بأكثر من 30 عيادة موزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بتخصصات باطنة، حميات، صدر، جراحة، عظام، قلب، كُلى، نساء، وقائي، أسنان، بالإضافة إلى مدخل بيانات، أخصائي نظم معلومات، صيادلة، تمريض، مسعفين، إداري طبي، أمين مخزن، مراقب صحي، سائقين، مالي وإداري، خدمات معاونة).

وقال «عبدالغفار» إن القرعة شارك فيها جميع أعضاء المهن الطبية والإدارية من العاملين بوزارة الصحة والهيئات ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات والإدارات الصحية التابعة.

حضر مراسم القرعة قيادات وزارة الصحة والسكان، وعدد من المتقدمين لقرعة البعثة الطبية للحج هذا العام وذويهم.