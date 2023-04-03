وكيل "تعليم دمياط" يواصل جولاته التفقدية لانتظام العملية التعليمية.. صور

دمياط - معتز الشربينى

واصل علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الإثنين، جولاته الميدانية لتفقد إنتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط التعليمية، حيث شملت الجولة مدرستي رجاء العزبى الإبتدائية ومدرسة مجدى أبو عماشة الإعدادية.

وحضر وكيل الوزارة، طابور الصباح وتفقد الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي وإجادة المعلمين لإستخدام أساليب التعلم.

وتفقد وكيل الوزارة، معامل العلوم وحجرات الأنشطة المختلفة مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية واليوم الرياضي والثقافي بالمدارس للتحفيز والابتكار وغرس روح التعاون بين الطلاب.

وشدد وكيل الوزارة، على الإشراف اليومي و متابعة الطالبات جيدا و التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى، كذلك العاملين بالمدرسة، موجهًا بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أية صعاب تواجه الطالبات، وضمان حسن سير العملية التعليمية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الإنضباط الإداري والتعليمي.