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مواعيد وآليات تقييم طلاب الصفوف الأولى بالتيرم الثانى.. التفاصيل

الإثنين، 03 أبريل 2023 01:00 ص
مواعيد وآليات تقييم طلاب الصفوف الأولى بالتيرم الثانى.. التفاصيل الصف الرابع الابتدائى
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن  تقييم التلاميذ فى الصفوف الأولى بمرحلة رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى يتم بعيد عيد الفطر وفق المواعيد المحددة لانطلاق تقييمات نهاية العام الدراسى فى مايو المقبل، موضحة أن تقييم الصفوف الأولى  بدون عقد امتحانات تحريرية في المدارس، ويكون التقييم للطلاب فى الصفوف الأولى، وفق ما تعلمه الطلاب، وما اكتسبه من مهارة حقيقة.

وأشارت إلى أن آلية التقييم بالصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية يقوم على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها الشفهية، والتحريرية، والمهارية، لافتة إلى أنه سوف يتسلم ولى الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب ومستواه الحقيقى.

وأشارت الوزارة، إلى أن ألوان التقييم عبارة عن اللون الأحمر، وتعنى أن مستوى الطالب" أقل من التوقعات"، أى أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب كثير من المهارات المستهدفة، وهذا يعني أنه يحتاج إلى كثير من الدعم من قبل المعلم وولي الأمر، واللون الأصفر "يلبي التوقعات أحيانا، وهذا يعني أن المتعلم يمتلك نقاطا إيجابية، حيث اكتسب بعضًا من المهارات المستهدفة إلا أنه يحتاج لمزيد من الدعم للتغلب على النقاط السلبية، واللون الأخضر "يلبي التوقعات"، وهذا يعني أن المتعلم اكتسب جميع المهارات المستهدفة، واللون الأزرق "يفوق التوقعات"، وهذا يعني أنه وظف ما اكتسبه من مهارات في إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ.

وأوضحت الوزارة، أن معلمي الصف الأول الابتدائي يمكنهم كتابة عبارات تصف مستوى المتعلم، من تعبيراتهم ومفرداتهم الخاصة، وعند ملء الاستمارة النهائية للتقييم، تخلص جميع العبارات الوصفية الخاصة بكل مادة بمجالات الدراسة إلى عبارة عامة واحدة تصف مستوى المتعلم، وتعكس أحد الألوان الخاصة بالتقييم، وهى" الأحمر والأصفر والأخضر، والأصفر".

 


التربية والتعليم

تقييم الصفوف الأولى

مواعيد تقييم الصفوف الأولى بالترم الثانى

اخبار مصر



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