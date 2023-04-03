وكيل "تعليم الإسماعيلية" يبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية و التعليم بالاسماعيلية اليوم الاثنين اجتماعا موسعا بحضور الدكتور سامي فضل وكيل المديرية وقيادات المديرية ومدراء ووكلاء الإدارات التعليمية الثمانية وذلك بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية.

وخلال الاجتماع بحث الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي من المقرر ان تنطلق خلال شهر مايو القادم على مستوى جميع سنوات النقل والشهادات المحلية والعامة الي جانب العديد من الملفات المختلفة.

وشدد وكيل الوزارة علي جاهزية المدارس من حيث النظافة وسلامة النوافذ حرصا على سلامة الطلاب إلى جانب توفير كافة وسائل الأمان والسلامة الخاصة بالاسوار والافنية ودورات المياه، مشيرا إلى هناك لجان متابعة ستقوم بالمرور على مدارس الإدارات التعليمية المختلفه لتقديم تقارير مفصلة عن الاستعدادات الخاصة بالإمتحانات.

وأكد " بحيرى" أن هناك تنبيها على مديري الإدارات بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية لإزاله التعديات على أسوار بعض المدارس خاصة في إدارة شمال التعليمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك..

وقال الدكتور محمد بحيرى إنه في إطار تفعيل الأنشطة والاحتفال بشهر رمضان المبارك فمن المقرر إقامة أمسية رمضانية الاثنين القادم بمسرح تكنولوجيا المعلومات في أجواء رمضانية متميزة.

وفى سياق آخر، نظمت إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ندوة دينية بعنوان " فضائل الشهر الكريم" والتي أقيمت بديوان عام المديرية تحت رعاية الدكتور محمد بحيرى وكيل الوزارة وبحضور الدكتور سامي فضل وكيل المديرية وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام ولفيف من القيادات والعاملين بالمديرية. تضمنت الندوة الحديث عن فضائل شهر رمضان المبارك ولماذا فرض علينا الصوم وما هي مبطلات الصوم وكفاراتها ومتى يحل لنا أن نفطر برخصة من الله عز وجل وكيفية مضاعفة الثواب في هذا الشهر وأن الدعاء مستجاب خاصة ساعة الإفطار هذا وقد فتح الدكتور محمد داوود باب الأسئلة للحضور وأجاب على كل التساؤلات بصدر رحب. جدير بالذكر أن الندوة شهدت مشاركة عدد من طلاب المدراس وهم الطالب سيف تامر محمود (مقدم الندوة) الطالب معاذ محمد أحمد ( قارئ قرآن) الصف الثاني الثانوي مدرسة الشهيد أحمد فوزي عمارة الثانوية بنين ،الطالبة مريم أيمن إنشاد وقراءة قرآن)الصف الثالث الاعدادي مدرسة خديجة بنت خويلد الاعداديه بنات.



وكيل تعليم الإسماعيلية يبحث الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى