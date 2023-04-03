وزير الدولة للإنتاج الحربى يتابع مستجدات بحوث شركات الوزارة

كتب زكى القاضى

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعدد من المسؤولين بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للإطلاع على الموقف التنفيذي لعدد من البحوث التي يتم تنفيذها بعدد من الشركات التابعة، جاء ذلك بديوان عام الوزارة.

أوضح الوزير "محمد صلاح" أنه يتم الحرص على إقرار العديد من البحوث التي تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة فى الإنتاج خاصة تلك المستخدمة بالمجال العسكري وتحديث المنتجات الحالية أو الخروج بمنتجات جديدة، وذلك للقيام بمهمة وزارة الإنتاج الحربي الأساسية لتلبية مطالب القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات بأعلى جودة وكفاءة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن عملية البحث والتطوير بالوزارة هي عملية مستمرة لا تتوقف عند مستوى معين ففي كل مرحلة من مراحل عملية البحث والتطوير تظهر العديد من القضايا الفنية والمالية والإدارية التي يجب حلها وتنسيقها وهو ما يستدعي المتابعة الدورية لعملية البحث والتطوير بالوزارة والكيانات التابعة لها، كما أشار الوزير إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على التنسيق مع الجهات ذات الصلة بشأن ربط البحث العلمي بالصناعة والتوصل إلى مخرجات تتوافق مع احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة وعلى رأسها قطاع الصناعات العسكرية.

وأكد وزير الانتاج الحربى على ضرورة الحرص على الاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة لتغذية الصناعات خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من تغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية لتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال توفير خامات ومستلزمات إنتاج بديلة بالإضافة إلى ابتكار معدات حديثة تتواكب ومتطلبات العصر، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه من خلال الاستغلال الأمثل لكل الموارد البشرية والتكنولوجية المتاحة بالشركات والوحدات التابعة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.