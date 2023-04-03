ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 3/4/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 4:15 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 31: 3
موعد صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:33
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:04
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:39 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:10
موعد صلاة الظهر 11:55 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:30 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:06
وقت صلاة الظهر 11:47
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:02 م
وقت صلاة العشاء 7:18 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 21: 3
موعد صلاة المغرب 6:07 م
موعد صلاة العشاء 7:21
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