ننشر مواقيت الصلاة الأحد 2/4/2023 فى محافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 4:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 31: 3
موعد صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:32
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:04
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:19 م
موعد صلاة العشاء 7:39 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:11
موعد صلاة الظهر 11:55 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:29 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:07
وقت صلاة الظهر 11:47
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:02 م
وقت صلاة العشاء 7:17 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:17 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 21: 3
موعد صلاة المغرب 6:07 م
موعد صلاة العشاء 7:20
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة