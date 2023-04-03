اليوم السابع
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الإثنين، 03 أبريل 2023 03:36 م
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استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بمركزى ديرمواس وسمالوط فى المنيا

الإثنين، 03 أبريل 2023 02:05 م
استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بمركزى ديرمواس وسمالوط فى المنيا جانب من الأعمال
المنيا-حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في رصف وإعادة تأهيل الطرق، وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق، وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات، والحد من وقوع الحوادث.

من جانبه ، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أعمال الرصف بمنطقة الحميات وشارع احمد عرابي بحي جنوب المدينة وكذلك أعمال دهان البلدورات بداية من شارع الجيش وحتى منطقة شمال المدينة، حيث تتم الاعمال تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023 ، مؤكدا علي ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة لرصف الطرق والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وفى مركز سمالوط، تابع سعيد محمد رئيس المركز أعمال رصف شارع بورسعيد بحى شمال المدينة، مؤكداَ ان الوحدة المحلية تعمل علي انتهاء الأعمال في المدة الزمنية المحددة لخلق سيولة مرورية وتحقيق الصالح العام للمواطنين.
 
 
 
 


 

 


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