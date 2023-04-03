مياه القناة: استمرار أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بمحافظات القناة، على استمرار خطة الشركة فى تنفيذ مشروعاتها فى مجال مياه الشرب بمحافظات القناة، سواء من خلال أعمال الإحلال والتجديد للشبكات أو المد والتدعيم للمناطق المحرومة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ المشروعات الجديدة بما يحقق تكامل المنظومة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة الثلاثة.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمنطقة المنايف العالى بأبوصوير بطول 800 متر وبقطر 8 بوصة upvc للقضاء نهائياً على مشكلة ضعف المياه بعدد من القرى منها، عزبة ابوسالم وأبونصرالله وعمارات السماكين ومنطقة العالي وعزبة الصولي القبلية وكوبري 10 .

وفى سياق متصل، أشار اللواء عبد الحميد عصمت الى استمرار أعمال الإحلال والتجديد بشبكات مياه نفيشة بطول 500 متر قطر 4 بوصه upvc، بالإضافة الى تغيير الوصلات الفرعية اقطار 1.5 بوصة وبطول 200 متر.

وأضاف رئيس الشركة الى استمرار سعى الشركة والعمل المتواصل بكافة قطاعاتها من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة والمتابعة أولاً بأول للموقف التنفيذى للمشروعات بالقرى وأثره على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة الثلاثة.