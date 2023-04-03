مقطورة سيارة نقل تسقط على منزل بقرية درين بالدقهلية وتسبب تلفيات فى المبنى

شهدت قرية درين التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، حادث انقلاب مقطورة نقل على منزل بالقرية، مما تسبب فى بعض التصدعات.

وعلى الفور انتقل رئيس مجلس ومدينة نبروة إلى مكان الحادث، والأجهزة التنفيذية وتبين أن المنزل باسم ورثة الصاوى موسى شندى، وهو عبارة عن دور أرضى وأول علوى سكنى على حوائط حاملة، وكشفت المعاينة المبدئية أن الحادث تسبب فى هبوط فى السقف بحوالى 5 سم ولا توجد إصابات أو خسائر فى الأرواح حتى اللحظة، وقرر رئيس المدينة تشكيل لجنة لمعاينة المنزل وتحديد الخسائر والآثار الناتجة عن الحادث، وتم إحالة الموضوع إلى لجنة المعاينة المنشآت الآيلة للسقوط.