إصابة 6 من عائلة واحدة بالتسمم بعد تناولهم وجبة منزلية فاسدة بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أصيب 6 أفراد من أسرة واحدة بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة من اللحم على العشاء أثناء عزومة عند أحد اقاربهم، بناحية مركز نبروة بمحافظة الدقهلية.

وقد تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى مأمور مركز نبروة بإصابة ستة أشخاص من أسرة واحدة، بحالة تسمم جراء تناول وجبه فاسدة على العشاء عند أحد اقاربهم بمدينة نبروة .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز الي مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من وصول كلا سالي م ع ال18سنه مدينة نبروه، وجنه ه ز 12سنه مدينة نبروه، و يارا ه ز 16سنه مدينة نبروه، و شيماء م م ال 42سنه مدينة نبروه، و مريم ع ا ع 15سنه مدينة نبروه، ومنه ف ع ال 16سنه مدينة نبروه ، إلى مستشفي نبروة العام وبسؤالهم أكدوا تناولهم وجبة لحمة أثناء عزومة عند أحد اقاربهم ، تبين أنها فاسده، وتم نقلهم جميعا إلى قسم الباطنة، وتم عمل الاسعافات الأولية لهم، وتم وضعهم تحت الملاحظه، بعد استقرار حالتهم وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،





