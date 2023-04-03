"مطبخ المصرية" برنامج القومى للمرأة لسيدات قرى حياة كريمة بالشرقية.. صور

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، برنامجا تدريبيا، يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير، تحت عنوان "مطبخ المصرية"، وذلك بقرى حياة كريمة.

وقالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع الشرقية، إن ذلك يأتى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومبادرة "مطبخ المصرية" تستهدف تدريب 30 سيدة من قرى حياة كريمة بمركز الحسينية يوميا حتى نهاية شهر رمضان الكريم، لتدريبهن على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات والوجبات الجاهزة، كنواة لمشروع صغير، فضلا على تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسرة الغير قادرة كأحد مخرجات المبادرة.

يذكر أن "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً فى المطبخ.