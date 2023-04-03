قومى المرأة بالشرقية يواصل جلسات الدوار لتوصيل رسائل مشروع تنمية الأسرة

الشرقية- فتحية الديب

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، نشاطه، بعقد جلسات "الدوار" لنشر رسائل مشروع تنمية الأسرة المصرية داخل 41 قرية، ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، من خلال ندوات التوعية وجلسات الدوار، التى يقدمها ممثلون عن مديرية أوقاف الشرقية، بالتنسيق مع عضوات الفرع والمتطوعات.

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم جلستين من جلسات الدوار بقريتين الجمالية وبحر البقر 2 بمركز الحسينية، واستهدفت الجلستين، التي قدمها ممثلا عن مديرية أوقاف الشرقية، رفقة متطوعات المجلس القومى 200 سيدة ورجل، للحديث عن القضية السكانية والصحة الإنجابية أهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء، منوهة أن ذلك يتم بالتوازي مع تنظيم العديد من الندوات التوعوية، لرفع الوعي فى المجال الاجتماعي والاقتصادي للمرأة فى قرى حياة كريمة،ويأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بقري حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الجلسات التوعوية" جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 مليون مواطن بقضايا تنمية الأسرة.

يذكر أنه بلغ إجمالى عدد المشروعات المنفذة فى قرى حياة كريمة بمركز الحسينية، بلغ 140مشروعا بتكلفة قدرها 1.782مليار جنيه، باستهداف أطوال 508 كم، وتم الانتهاء من 80 ترعة وجارى تنفيذ 60 بنسبة تنفيذ 75 %، وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن إختيار 41 قرية بمركز الحسينية و 741 تابعا، لتخضع لأعمال التطوير من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للأهالى،وتضمنت خطة التطوير 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التي وقع الإختيار عليها، وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات إجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الإجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.