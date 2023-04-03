اليوم السابع
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الإثنين، 03 أبريل 2023 09:02 م
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مصرع سائق إثر انقلاب سيارة نقل على "زراعى البحيرة"

الإثنين، 03 أبريل 2023 07:34 م
مصرع سائق إثر انقلاب سيارة نقل على "زراعى البحيرة" اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقي سائق مصرعه، إثر سقوط سيارة نقل اليوم الإثنين، داخل إحدى الترع بمركز إيتاى البارود بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 

وبالفحص تبين مصرع سائق إثر انقلاب سيارة نقل داخل إحدى الترع القريبة من طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى مركز إيتاى البارود. 
 
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة وجار انتشال السيارة النقل بواسطة قوات الحماية المدنية .
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 

 

 


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