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محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بالإسكندرية تضم أكبر أوناش تحميل السفن..التفاصيل

الإثنين، 03 أبريل 2023 03:00 ص
محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بالإسكندرية تضم أكبر أوناش تحميل السفن..التفاصيل محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل فيديو لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتي تم استحداثها في ميناء الإسكندرية، وتعمل الآن بشكل تجريبى، حيث تضم المحطة أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة، وتعمل هذه بالأوناش بشكل أتوماتيكى. 
 
ومن جانبه، أكد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، أن المحطة تعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحرى، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت.
 
وتقدر أطوال أرصفة المحطة بـ 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن اقصى عمق يصل إلى 17.50 متراً، مضيفا انها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التى تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية مضيفا أنه من المنتظر أن تعمل بها أياد عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة. 
 
 
وأكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، تكلفت 7 مليارات جنيه مصرى للأعمال الإنشائية، و3 مليار جنيه للأجهزة والبنية الموجودة، بإجمالى 10 مليارات جنيه مصر، ممولين من هيئة قناة السويس، وميناء الإسكندرية، وهيئة الموانئ، مضيفا أن تطوير قطاع النقل البحرى تكلف 200 مليار جنيه مصرى.

النقل

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محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية

تطوير الموانئ



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