محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والجهات الحكومية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع هندسة كهرباء كفر الشيخ، تنفيذ خطة الدولة لترشيد الاستهلاك الكهربائى بالمبانى والمرافق الحكوميةـ، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء فى جميع المنشآت والمبانى الحكومية على مستوى المحافظات، وتنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية الصادرة فى هذا الشأن من خلال الكتاب الدورى الذى أصدره فى هذا الشأن.

وشهدت مدن وأحياء مراكز محافظة كفر الشيخ ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين بنطاق المحافظة، ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالالتزام بالكتاب الدورى بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمنشآت الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، باستثناء بعض الأماكن من خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء " غرف عمليات الأزمات - المكاتب الهامة"، وتخفيض إنارة الشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75٪، بإنارة عمود كهرباء واطفاء عمودين على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، إضافة لترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة وفصلها فى تمام الساعة 10 مساء أيا كانت الجهة التابعة لها.

إضافة لترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة "المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها" على أن يتم غلق انارة المساجد بعد الانتهاء من صلاة التراويح وحتى صلاة التهجد وصلاة الفجر، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس فى غير أوقات الصلاة، وتلتزم المحال التجارية بتخفيض الاضاءات القوية التى تتواجد على واجهتها، وتلتزم المنشآت الرياضية الكبرى " الأندية الرياضية- الاستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة "،بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفاعليات التى نقوم بها مساءً، موجها بالتنسيق مع الجهات المختصة إقامة الفاعليات والتدريبات نهاراً، واستبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة، واستخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة فى إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التى يتم التعاقد عليها.



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