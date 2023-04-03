اليوم السابع
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محافظ سوهاج يوجه بسرعة إزالة لافتة إرشادية أثارت سخرية على مواقع التواصل وضعها مواطن على الطريق

الإثنين، 03 أبريل 2023 10:47 م
محافظ سوهاج يوجه بسرعة إزالة لافتة إرشادية أثارت سخرية على مواقع التواصل وضعها مواطن على الطريق اللافتة
سوهاج محمود مقبول

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وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بسرعة إزالة اللافتة التى أثارت سخرية من المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعى والتى قام بوضعها أحد المواطنين بمدخل مدينة أخميم على أحد الطرق الجديدة بالمدينة دون التنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة وقيام المواطن بوضع اللافته وكتابة عدد من العبارات الإرشادية باللغة العربية وقام بترجمتها كتابتا بنفس نطق اللغة العربية.

حيث تضمن اللافته عدة عبارات فى مقدمتها عبارة تشير إلى ديوان عام محافظة سوهاج باللغة العربية وكتب أسفل منها diwan eami muhafazat sohag وعبارة تحدد إتجاه مدينة ناصر وكتب أسفلها madinat sohag وعبارة تحدد الإتجاه إلى مطار سوهاج الدولى matar sohag alduwlaa وعبارة تحدد إتجاه جامعة سوهاج الجديدة وكتب أسفلها jamieat sohag aljadida وعبارة تحدد إتجاه مدينة سوهاج الجديدة وكتب أسفلها madinat sohag aljadida.

ومن جانبه أكد مصدر بمديرية الطرق بمحافظة سوهاج فى تصريحات لليوم السابع أنه فور علمه بوجود اللافته أنتقل فورا للمكان المحدد والموجوده به وتأكد أن اللافته لا تخص مديرية الطرق نهائيا وتوصل أن اللافته قام بوضعها أحدى المواطنين دون التنسيق مع المديرية وأن الطريق لازال تحت الإنشاء ويتم إستكمال الأعمال فيه وأن المديرية فور الإتهاء ووضع الطبقة الأسفلتية الأخير يتم وضع اللوحات الإرشادية على الطرق لتوضيح الإتجاهات بشكل صحيح وهناك متخصصين بالمديرية فى أعمال الكتابة والمراجعة للغتين العربية والإنجليزية وأنه تم تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وتم إزالة اللافته من مكانها فورا.

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