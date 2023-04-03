اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يلتقى أهالى قرية القصر لبحث مطالبهم.. صور

الإثنين، 03 أبريل 2023 11:12 م
محافظ الوادى الجديد يلتقى أهالى قرية القصر لبحث مطالبهم.. صور جانب من اللقاء
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الإثنين، أهالي قرية القصر بمركز الداخلة الإفطار الرمضاني، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذية.
 
وعقب تناول الإفطار، عقد المحافظ لقاءََ مع أهالي القرية قدم فيه الشكر لجموع المواطنين والقائمين على ملف القرية بجائزة مصر للتميز الحكومي، كما استعرض مطالب وشكاوى المواطنين، موجهًا بتوفير ماكينة لشحن كروت الكهرباء بالقرية للتيسير على المواطنين، وقيام لجنة من قطاع الري لقياس تصرفات وكميات المياه ببئر عزب القصر.
 
كما وجه بتكليف الوحدة المحلية بدراسة وبحث تركيب خط الطرد بقرية عين الدير، وعرض مقترح تغيير اسم قرية العبيد والمدرسة الكائنة بها، على المجلس التنفيذي للمحافظة واختيار اسم مناسب.
 
الافطار
الافطار

المحافظ يداعب طفلة صغيرة
المحافظ يداعب طفلة صغيرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

لقاء المحافظ بالاهالى
لقاء المحافظ بالاهالى
 

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