محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بجولة تفقدية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمركز الفرافرة، يرافقه نبيل حنفي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين، حيث تفقد موقف المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بقرية عثمان بن عفان، استعدادًا لبدء تجهيز وتأثيث المنشآت الحكومية التي تم الانتهاء من تأسيسها.



وخلال جولته، دشن المحافظ أعمال غرس وزراعة الأشجار المثمرة بقرى الكفاح، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة بالمحافظات، موجهًا برعاية الأشجار المزروعة؛ لتحقيق الهدف من المبادرة والتوسع في زيادة الرقعة الزراعية.







