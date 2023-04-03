محافظ الوادى الجديد يفوض رؤساء المراكز فى موافقات تخصيص الأراضى بالمزاد العلني

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، عن تفويض رؤساء المراكز فى قرارات التصديق على تقديم طلب الحصول على الأراضي بالمزاد العلني وذلك بمقر الوحدات المحلية بالمراكز، بدلاً من اشتراط الحصول على موافقة مُسبقة من السلطة المختصة، وذلك للتيسير على المواطنين والمستثمرين في إجراءات الحصول على الأراضي وتشجيع مناخ الاستثمار بالمحافظة.

كما وجه المحافظ بتقديم جميع التسهيلات وتوفير تقاوي مخفضة لتشجيع زراعة الأرز بمنطقة جنوب باريس، مع حظر تام لزراعة الأرز بمركز الفرافرة تحت مسئولية مديريتي الزراعة والري والوحدة المحلية، وتكليف مديرية الري بسرعة تدبير مولدات لآبار الري بالقرية.

ووجه المحافظ أيضا بطرح مرحلة ثانية من تقسيمات أراضي البناء للمواطنين بقرية اللواء صبيح بالفرافرة، وتوصيل المرافق مناصفةً بين المحافظة والأهالي، وتسليم أراضي البناء التي تم سدادها للمواطنين، ومنح مهلة نهائية حتى أول مايو القادم لمن لم يقم بالسداد، يتم بعدها استبعاد غير الملتزمين ومنح قطعة الأرض للبديل حسب أولوية الحجز.

وأصدر المحافظ تعليماته لمديرية الزراعة بوضع آلية لتحويل كمية السماد المستحقة للأهالي من الجمعية المركزية إلى القرية تيسيرًا على المواطنين، وحصر احتياج الأهالي من التقاوي بجميع أنواعها خاصةً المحاصيل الصيفية لتدبيرها قبل بداية موسم الزراعة الصيفي.