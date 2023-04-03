محافظ المنوفية يتفقد أعمال توسعات مدرسة إسلام نجم الثانوية بزوير.. صور

المنوفية – محمود شاكر

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، الأعمال التمهيدية لتطوير ورفع كفاءة شارعي العهد الجديد والتحرير، بجوار السكة الحديد بمدينة قويسنا بإجمالي أطوال 1000 م وبتكلفة 12 مليون جنيه، تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف ، يأتي هذا ضمن جولته الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، رافقه محمد موسي نائب المحافظ ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا .

وتابع المحافظ أعمال قطع الفرمة وتكسير طبقة الأسفلت المتهالك، وشدد بسرعة رفع نواتج التطوير أول بأول لتسهيل الحركة المرورية والتنسيق مع الشركة المنفذة بتسريع معدلات الأداء لنهو كافة الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر، كما وجه المحافظ بإنشاء جزيرة وسطى وزرع أعمدة ديكورية لتحسين الرؤية البصرية ، فضلاً عن إنشاء منطقة انتظار سيارات "باركينج" لخدمة أهالي المركز.

فيما تفقد المحافظ أعمال توسعات مدرسة إسلام نجم الثانوية بقرية زوير التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم بنسبة تنفيذ 62%، رافقه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ،حيث تم الانتهاء من صب سقف الدور الرابع العلوي وجاري تركيب اعمال النجارة بالمدرسة ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بضرورة مراجعة خطوط الإنارة بالشارع الخلفي للمدرسة لتحسين الرؤية البصرية بالمنطقة، يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للإرتقاء بالمنظومة التعليمية.

واختتم المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال الشدة الخشبية لإنشاء القواعد الخرسانية لمشروع مكتبة مصر العامة بنطاق كفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم على مساحة795 م2، والمقام بين بحر شبين الكوم وشارع عاصم حما وذلك لتقديم خدمات ثقافية وتنويرية لخدمة أبناء وشباب المحافظة ، موجهاً بتكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل كون المكتبة صرحاً تنويراً وثقافياً على أرض المحافظة ، يأتي هذا إنطلاقاً من حرص واهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري وتساهم في رفع الوعي القومي لدى المواطنين.