محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بمساكن التعاونيات وتصورات إقامة المتنزهات

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة، رافقه خلاله رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم، ومدير مديرية الطب البيطرى، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمستشار الهندسى للمحافظة.

وتفقد المحافظ أعمال قطع الفرمة بمساكن التعاونيات بحى غرب شبين الكوم على مساحة 14 ألف متر مسطح، حيث جارى تكسير الطبقات الأسفلتية المتهالكة وتجهيز الموقع تمهيدا لبدء أعمال الرصف وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على رئيس حى غرب بالتواجد الميدانى ورفع الإشغالات والتعديات لتوسعة الطريق وتحقيق السيولة المرورية، وكذا وضع تصور لإمكانية تطوير المناطق غير المستغلة بالمنطقة من خلال إقامة حدائق ومتنزهات كمتنفس للأهالى بما يعود بالنفع العام وإضفاء مظهر حضارى للمحافظة.

كما تفقد المحافظ مجزر شبين الكوم عقب الانتهاء من أعمال التطوير الشامل وتحويله من مجزر يدوى إلى نصف إلى بتكلفة بلغت ما يقرب من 25 مليون جنيه تمهيدا لافتتاحه، وقد وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بالبدء فى إجراءات طرح المجزر خلال اسبوع للبدء فى التشغيل، وكذا بدء إجراءات الطرح لمجزر جنزور ببركة السبع كونهم نقلة نوعية للمجازر على مستوى المحافظة لدورهم فى تقليل استهلاك الوقت وتقليل الضغط على المجازر فى القرى بالإضافة إلى اتباع كافة الاشتراطات الصحية.

فيما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال التشطيبات النهائية لمقر مبنى الحملة الميكانيكية بحى غرب شبين الكوم على مساحة 2945 م بتكلفة 3 مليون و700 ألف جنيه وبطاقة استيعابية 75 معدة تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن الحملة تضم عدد (2) مبنى إدارى، ومخازن، ومغسلة، ومشحمة سيارات، وورشة سيارات، 3 مظلات للمعدات، وشدد محافظ المنوفية على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمقر الجديد وفقا للجداول الزمنية المحددة، هذا وقد حرص أطفال الحى على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ تعبيرا عن فرحتهم بلقائه.

فيما تفقد المحافظ الاشجار المنزرعة بالجزيرة الوسطى بأول طريق شبين الكوم - قويسنا ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام والاعتناء بالأشجار لافتا إلى أن هناك لجنة مشكلة لمتابعة تنفيذ المبادرة فى كافة المراكز والمدن والأحياء كونها فرصة جيدة للتوسع فى زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين بالمحافظة وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030