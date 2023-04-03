محافظ القليوبية يُصدِر كتابا دوريا لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المُنشآت الحكومية

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت والمباني الحكومية على مستوى المحافظات، وتنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الصادرة في هذا الشأن من خلال كتابه الدوري.

ورافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، والمحاسب محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، والمقدم مصطفى عطية مدير وحدة مرور بنها.

وفي هذا الشأن أصدرَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، كتاباً دورياً بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين بنطاق المحافظة، وشدد على كافة مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الشركات بسرعة التنفيذ.

يذكر أن الكتاب الدوري الذي أصدره محافظ القليوبية يتضمن التنبيه والتشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق طوال ساعات العمل الرسمية والإلتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب إنتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل (غرف عمليات الأزمات - المكاتب الهامة)، علاوة على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75%، بالتنسيق مع جهات الإختصاص على أن يُراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى ترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة على أن يتم فصلها الساعة العاشرة مساءً أيً كانت الجهة التابعة لها.

وتضمن ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة (المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها)، على أن يتم غلق إنارة المساجد بعد الإنتهاء من صلاة التراويح وحتى صلاة التهجد وصلاة الفجر، والإلتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة، وتلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها.

وأيضاً تلتزم المُنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية - الإستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة)، بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقِب انتهاء الفاعليات التي تقوم بها مساءً على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفاعليات والتدريبات نهاراً، بالإضافة إلى إستبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة وأيضاً استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، بالإضافة أيضاً إلى استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المُنشآت الحكومية والمُنشآت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها.

وتابع "الهجان"، أعمال وجهود الوحدات المحلية للمراكز والمُدن والأحياء بشأن تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت والمصالح الحكومية على مستوى المحافظة، لافتاً إلى إستمرار متابعته الشخصية لهذا الملف لتوفير الطاقة وترشيد الإستهلاك.

وعلى هامش الجولة وجه المحافظ، برفع جميع الإشغالات التي تُعيق حركة السيارات والمرور بشارع جمال عبد الناصر أمام الجمعية الاستهلاكية بكفر شكر، مشدداً باستمرار حملات رفع الإشغالات والتعديات على أرصفة المُشاة على مستوى المحافظة ككل، علاوة على الإهتمام بري الأشجار بصفة دورية بكورنيش الفلل وكافة المناطق.