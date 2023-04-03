محافظ الدقهلية: الدولة أنفقت ما يقرب من 1.4 مليار جنيه لتحسين بيئة المحافظة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين اجتماعا لبحث ومناقشة البدء فى تطبيق اداة التعامل مع المخلفات الصلبة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبده محمدين، مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والمهندس شكرى حسين استشارى مشروع كتشنر، والمهندسة كاميليا فرج منسق المشروع بالدقهلية، وإبراهيم النجار وكيل إدارة المخلفات الصلبة، والدكتورة هدير فريد مدير إدارة التخطيط والدعم الفنى بإدارة المخلفات الصلبة، والدكتورة مى سمير عبد المجيد مدير إدارة التواصل المجتمعى وبناء القدرات بإدارة المخلفات الصلبة.

وأكد "المحافظ"، أن القيادة السياسية تولى ملف المخلفات الصلبة أهمية كبيرة لما له من تأثير واضح ومباشر على البيئة وعلى صحة المواطنين وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 وللحد من الملوثات البيئية التى تؤدى إلى تغير المناخ.

وأشار "مختار"، إلى أن الدولة انفقت ما يقرب من 1 مليار و400 مليون جنيه فى ملف تحسين البيئة بمحافظة الدقهلية من خلال عدد من المحاور وهم "رفع المقالب العشوائية - إنشاء وتطوير مصانع تدوير المخلفات - إنشاء مدفن صحى طبقا للاشتراطات البيئية - شراء معدات وآلات - إنشاء جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة - إنشاء إدارة متكاملة للمخلفات الصلبة".

كما أشار "المحافظ" إلى أن منظومة المخلفات الصلبة لن تكتمل بشكل نهائى وصحيح بدون تطبيق منظومة الجمع المنزلى وتحصيل رسوم الخدمة لأنها حجر الأساس لاستكمال المنظومة فبدون جمع منزلى ودفع رسوم لن تكتمل المنظومة بالشكل الصحيح.

وقال "مختار" إن عملية التنمية الشاملة تنطلق من خلال مثلث أضلاعه ثلاث "الصحة والتعليم والبيئة"، فبدون بيئة نظيفة لن يكون لدينا صحة أو تعليم.

وكلف "المحافظ "على إدارة لمخلفات الصلبة بالمحافظة بتحقيق أقصى استفادة من مخرجات المخلفات والمتولد اليومى للفرد، من خلال حجم المخلفات وتحديد نسب المفروزات، وإمكانية إدخال تكنولوجيات معالجة جديدة تخدم المنظومة.

وثمن "مختار" دور وزارة التنمية المحلية والتخطيط لدعمهم الكامل والمستمر من أجل إنجاح المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية بالمحافظة.

ومن جانبه أشاد استشارى مشروع كتشنر، بوجود فريق عمل بمحافظة الدقهلية يقوم بتطبيق اداة تحديد خصائص المخلفات على المستوى المحلى، وذلك يعد من ثمرة نجاح مشروع تنقية مياه مصرف كتشنر، مكون المخلفات الصلبة ويظهر نجاح الأفراد من امتلاك الأدوات والتمكين لهم.

وأوضح " مدير إدارة المخلفات الصلبة" بأنه سيتم التطبيق على المخلفات المنزلية وسيتم التطبيق على المنشآت التجارية فى فصل الصيف.

والجدير بالذكر أنه تم استعراض خطة الإدارة وتوزيع الادوار لتنفيذ الأداة وتحديد خصائص المخلفات WACT والأهداف المرجوة منها من قبل الدكتورة هدير فريد.