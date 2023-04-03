الموافقة على إنشاء المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بأسيوط الجديدة

أسيوط - هيثم البدري

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المجلس التنفيذي للمحافظة، وافق في جلسته الأخيرة على استكمال المساحة المطلوبة لتنفيذ المركز الطبي لقرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج، ضمن مبادرة حياة كريمة، بناءً على الطلب المقدم من وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة، كما قرر المجلس الموافقة على إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بمدينة أسيوط الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي انعقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، وعدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود أبو الفتوح مساعد مدير أمن أسيوط ، ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري عدد من الإدارات بالديوان العام.

وأكد محافظ أسيوط، على حرص المحافظة والجهاز التنفيذي، على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القرى والمراكز وفقاً للامكانات المتاحة تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة.